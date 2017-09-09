Сирия новости 9 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора

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Сирия, 9 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продолжают операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора, овладели населенным пунктом Аль-Шула и полностью очистили его от террористов, продвинулись на 10 км от населенного пункта Аль-Шула к Дейр эз-Зору, заняв КПП Малиха, восстановили контроль над населенным пунктом Тель аль-Хира на севере провинции Аль-Кунейтра.

«Исламское государство»: убило 12 сирийских солдат, включая одного генерала к западу от базы 137-ой бригады в Дейр эз-Зоре, убило 30 бойцов из отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) в результате атаки террориста-смертника ИГ* на «шахид-мобиле» в Ракке.

Отряды курдской самообороны (YPG): обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Джибрин в провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Avashin) один из источников, бойцы отрядов курдской самообороны (YPG) обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Джибрин.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Хомс

САА захватила у террористов ИГ населенный пункт Умм аль-Сахридж в Акербатском котле в центральной части провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@watanisy) один из источников.

Несмотря на то, что трасса Эс-Сухне — Дейр эз-Зор сейчас контролируется правительственными силами, боевики «Исламского государства»* попробуют атаковать линии обеспечения группировки войск САА, которая развивает наступление на Дейр эз-Зор. Велика вероятность атак мобильными группами боевиков из Абу-Кемаля и Аль-Маядина, где по-прежнему находятся существенные силы террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские правительственные войска и ВКС РФ продолжают операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора, ранее находившегося под контролем «Исламского государства». Элитные формирования сирийских войск при поддержке ВКС РФ овладели в пятницу населенным пунктом Эш-Шула и полностью очистили его от террористов. По сообщению агентство SANA, этот городок служил форпостом для боевиков ИГ. Он расположен в 22 км к юго-западу от Дейр эз-Зора и стоит на шоссе, проложенном из оазиса Эс-Сухне.

Правительственные силы при поддержке ВКС РФ продвинулись на 10 км от населенного пункта Аль-Шула к Дейр эз-Зору, заняв КПП Малиха, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) один из источников.

Террористы ИГ заявили, что убили 12 сирийских солдат, включая одного генерала к западу от базы 137-ой бригады, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@geopolitiquee) один из источников.

Напомним, несколько дней назад правительственным войскам при значительной поддержке ВКС РФ удалось деблокировать город Дейр эз-Зор. После массированных авиаударов, а также пуска ракет «Калибр» с российского фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Средиземного моря, 17-ая бригада встретилась с гарнизоном САА, который на протяжении более трех лет держал оборону города. Встреча произошла на территории базы 137-ой бригады. Однако, хотя деблокирование Дейр эз-Зора и является значительной победой правительственных сил, на территории провинции и в самом городе до сих пор остаются существенные силы «Исламского государства».

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa Post, 30 бойцов из отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты в результате атаки террориста-смертника ИГ на «шахид-мобиле» в столице провинции.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Аль-Кунейтра

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА и союзные силы восстановили контроль над населенным пунктом Тель аль-Хира на севере провинции, предприняв контратаку на позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, ВВС Ирака ликвидировали 15 террористов ИГ в результате авиаудара в регионе Аль-Халавия к северу от города Бакуба в провинции Дияла.

С момента завершения антитеррористической операции в Мосуле спасательные службы Ирака достали из-под обломков разрушенных зданий тела более 2000 человек, сообщает информационное агентство Iraqi News.

Напомним, ранее правительственным войскам Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, удалось зачистить от боевиков «Исламского государства» стратегически важный город Талль-Афар, что позволило ВС Ирака и их американским союзникам перейти к освобождению территорий в провинциях Киркук, Аль-Анбар и Салах Эд-Дин.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)