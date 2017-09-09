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Путин поприветствовал участников конкурса «Новая волна — 2017»
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    Путин поприветствовал участников конкурса «Новая волна — 2017»

    2:39  9 Сентября 2017
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    Путин поприветствовал участников конкурса «Новая волна — 2017»

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям, организаторам и участникам международного музыкального конкурса «Новая волна — 2017». Текст приветствия размещен на официальном сайте Кремля.

    Президент назвал конкурс «масштабным художественным смотром» и ожидаемым событием, которое привлечет внимание начинающих исполнителей и признанных мэтров.  Участникам Путин пожелал честной конкурентной борьбы.

    «Пусть олимпийский дух города Сочи способствует честной конкурентной борьбе, укрепит настрой каждого на победу и поможет в полной мере раскрыть свой творческий потенциал», — говорится в обращении президента.

    Напомним, международный музыкальный конкурс «Новая волна — 2017» проводится с 8 до 14 сентября в Сочи. С 2002 года по 2012 год «Новая волна» проводилась в латвийской Юрмале. В олимпийскую столицу России конкурс перебрался после того, как в 2014 году власти Латвии запретили въезд на территорию страны ряду российских артистов.

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    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #сочи
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