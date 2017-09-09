Сирия: SDF при поддержке США готовят операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 9 сентября. Вооруженное формирование Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке США готовят наступление на позиции запрещенной в России организации «Исламское государство» на севере провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что целью операции является вытеснение сил «Исламского государства»* из северной части Дейр эз-Зора. В штабе коалиции также надеются очистить от присутствия ИГИЛ* город Ракка одноименной провинции Сирии.

Накануне сообщалось, что SDF удалось отбить контратаку ИГ* в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.