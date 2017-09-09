ЛНР: власти Луганска озвучили праздничную программу на День города

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Луганск, 9 сентября. День города отметят в предстоящие выходные в столице Луганской народной республики. В открытии концерта, посвященного 222-летию Луганска, будут участвовать тысяча детей. Об этом журналистам сообщила замглавы городской администрации Марина Воротникова.

Праздничные мероприятия откроются торжественным возложением цветов к памятникам выдающимся жителям города.

В концерте в сквере «Молодой Гвардии» примут участие тысяча детей Луганска, а после молодежь организует два флешмоба, в одном из которых поучаствуют 550 детей, а во втором — 222 ребенка, которые в этом году посещали «Артек».

Ожидается и масса спортивных мероприятий. В частности состоится открытое первенство Луганска по дзюдо, бильярду, баскетболу, спортивному ориентированию и «Фитнес-марафон».

Вечером в субботу на главной площади города начнется концертная программа, на которой ожидается участие и российских артистов.

В воскресенье состоятся молебен и крестный ход во славу города Луганска и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что, согласно приказу Народной милиции ЛНР, луганские военнослужащие, которые будут нарушать режим прекращения огня, могут быть уволены.

