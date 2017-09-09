Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия: поддержка ВКС РФ позволила САА отбить атаку ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: поддержка ВКС РФ позволила САА отбить атаку ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    1:10  9 Сентября 2017
    941

    Сирия: поддержка ВКС РФ позволила САА отбить атаку ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 9 сентября. Поддержка ВКС РФ позволила сирийским правительственным войскам отразить наступление, предпринятое террористами «Исламского государства»* (запрещена в РФ) в западной части города Дейр эз-Зор одноименной сирийской провинции. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Уточняется, что террористы завязали бои в районе городского кладбища. Правительственные войска отражают атаки, но боевики не сдаются.

    «Исламское государство» предприняло наступление, чтобы замедлить продвижение САА вглубь города,  - пишет Almasdarnews.

    Ранее сообщалось о продолжении операции по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #саа #вксрф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9298

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        218
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5227
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355