Сирия: поддержка ВКС РФ позволила САА отбить атаку ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 9 сентября. Поддержка ВКС РФ позволила сирийским правительственным войскам отразить наступление, предпринятое террористами «Исламского государства»* (запрещена в РФ) в западной части города Дейр эз-Зор одноименной сирийской провинции. Об этом сообщает Almasdarnews.

Уточняется, что террористы завязали бои в районе городского кладбища. Правительственные войска отражают атаки, но боевики не сдаются.

«Исламское государство» предприняло наступление, чтобы замедлить продвижение САА вглубь города, - пишет Almasdarnews.

Ранее сообщалось о продолжении операции по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.