Сирия: САА и ВКС РФ продолжают операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора

В Избранное

Дамаск, 9 сентября. Сирийские правительственные войска и ВКС РФ продолжают операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора, ранее находившегося под контролем террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что силы ИГИЛ* попали в окружение на подступах к военному аэродрому города Дейр эз-Зор одноименной сирийской провинции.

Террористы окружены сирийскими правительственными войсками, — уточняется в сообщении.

Следует отметить, что элитным подразделениям САА при поддержке ВКС РФ удалось полностью освободить от террористов населенный пункт Эш-Шула, расположенный на подступах к городу Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирии. Контроль над поселением Эш-Шула также открывает дорогу к оазису Эс-Сухне.

Накануне сообщалось о начале наступательной операции САА в Дейр эз-Зоре при поддержке ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.