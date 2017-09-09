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Путин поручил кабмину выделить субсидии на обустройство городских парков
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    Путин поручил кабмину выделить субсидии на обустройство городских парков

    0:30  9 Сентября 2017  /обновлено: 2:26  09 Сентября 2017
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    Путин поручил кабмину выделить субсидии на обустройство городских парков

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение регионам субсидий для целей обустройства городских парков в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

    Отмечается, что в ходе заседания кабинета министров России Путин подчеркнул необходимость продлить программу «Формирование комфортной городской среды» по меньшей мере, на три года.

    По мнению российского лидера, целесообразно также рассмотреть вопрос продления программы на пять лет.

    Накануне Газета.ru сообщала о рукопожатии Путина и робота.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #субсидии #регионы #поручение #парки
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