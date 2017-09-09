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Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади
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    Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади

    0:27  9 Сентября 2017  /обновлено: 2:22  09 Сентября 2017
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    Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт. Помимо этого глава государства осмотрит парк «Зарядье» и посетит открытие Большой спортивной арены в олимпийском комплексе «Лужники».

    Как сообщает пресс-служба Кремля, 9 сентября Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Глава государства поздравит москвичей на Красной площади, а также посетит «Зарядье» и «Лужники», где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены и даст старт тура Кубка чемпионата мира ФИФА 2018.

    Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади

    День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. 

    Как сообщала ранее «Газета.ру», за безопасностью жителей и гостей города в праздничные дни будут следить почти 20 тысяч человек, а все городские службы перейдут на усиленный режим работы.

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #москва #деньгорода
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