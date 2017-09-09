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Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин в День города поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт. Помимо этого глава государства осмотрит парк «Зарядье» и посетит открытие Большой спортивной арены в олимпийском комплексе «Лужники».

Как сообщает пресс-служба Кремля, 9 сентября Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Глава государства поздравит москвичей на Красной площади, а также посетит «Зарядье» и «Лужники», где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены и даст старт тура Кубка чемпионата мира ФИФА 2018.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма.

Как сообщала ранее «Газета.ру», за безопасностью жителей и гостей города в праздничные дни будут следить почти 20 тысяч человек, а все городские службы перейдут на усиленный режим работы.