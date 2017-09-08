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Путин дал поручения по развитию заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе
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    Путин дал поручения по развитию заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе

    23:56  8 Сентября 2017
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    Путин дал поручения по развитию заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе

    Севастополь, 8 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству ряд поручений по вопросам развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Уточняется, что поставленные задачи должны быть выполнены не позднее 31 января 2018-го года. Среди приоритетных задач улучшение технической оснащенности и транспортной инфраструктуры заповедника, — отмечается в сообщении.

    Ранее Газета.ru сообщала о рукопожатии Путина и робота в Крыму.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #крым #севастополь #заповедник
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