Путин дал поручения по развитию заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе

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Севастополь, 8 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству ряд поручений по вопросам развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что поставленные задачи должны быть выполнены не позднее 31 января 2018-го года. Среди приоритетных задач улучшение технической оснащенности и транспортной инфраструктуры заповедника, — отмечается в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщала о рукопожатии Путина и робота в Крыму.