Западный гегемон бессилен: Россия и Китай провели экономическую конференцию в Петербурге. ФАН-ТВ

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Стремительное укрепление взаимоотношений России и Китая в рамках общей стратегии «Один пояс, один путь» и за ее пределами продолжается. Особенно наглядно это происходит в Санкт-Петербурге – городе, где на территории Российско-Китайского бизнес-парка регулярно происходят знаковые встречи международного уровня, подписываются весомые соглашения по совместной экономической деятельности. Еще одним этапом стала прошедшая недавно Промышленно-экономическая конференция. Съемочная группа ФАН-ТВ стала свидетелем переговоров.

– Под руководством глав наших государств, господина Си Цзиньпина и господина Путина, мы сейчас наблюдаем за пиком отношений между Россией и Китаем, – заявил с трибуны Хань Чжаньшань, секретарь горкома города Саньхэ, член постоянного комитета Коммунистической партии Китая. – Во всех отраслях, включая промышленность, гуманитарность, образование, мы достигли максимально возможного сотрудничества. Мы построили площадки для общения между нашими народами и предприятиями.

Свое мнение о текущем положении вещей эксклюзивно для ФАН-ТВ озвучил зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник Управления по внешним связям Арби Абубакаров:

– Китай в последние годы является для нас фаворитом во взаимоотношениях, не только для Петербурга, но и для России в целом. В силу известных событий, которые происходят в мире, мы повернулись лицом к Юго-Восточной Азии. В частности, Китай – наш стратегический партнер, взаимодействие с которым у нас постоянно и неуклонно растет. Поэтому и наш город является одним из тех городов, которые очень активно развивают отношения с Китаем.

Важным компонентом в развитии и укреплении партнерства является выход китайских предприятий на российскую аудиторию и наоборот. Эту необходимость отметили многие спикеры конференции, в частности Сергей Воронков, президент Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр», гендиректор КВЦ «ЭкспоФорум»:

– Мы знаем, что у наших партнеров есть свой бизнес-дом в Петербурге, есть площадка, на которой они могут вести не только переговоры, но и получать всю необходимую поддержку. Потому что основная цель Китайского делового центра – налаживание контактов, продвижение китайской продукции на российский рынок и российской продукции на китайский рынок. Нам удалось создать целую систему, которая позволяет китайским компаниям принимать участие в различных мероприятиях, которые проводит «ЭкспоФорум». Китайский деловой центр существует в виде ассоциации, куда сегодня входят уже десятки компаний, и это позволяет проводить работу заинтересованно, решая конкретные задачи. 1 мая 2016 года открылся Российско-Китайский бизнес-парк еще в двух павильонах «Ленэкспо». За то время, пока он существует, подписано 21 соглашение о сотрудничестве, принято около 200 правительственных и бизнес-делегаций из КНР, открыт Центр сотворчества российских и китайских писателей. Мы сделали традицией проведение в Петербурге Китайского Нового Года, который сегодня посещают более 10 тысяч человек. Мы проводим праздник Победы над Кантонской армией («Две страны – одна победа»). Из глобальных мероприятий –в конце мая мы провели конференцию, модератором которой стал советник президента РФ Владимира Путина – Сергей Глазьев. Если говорить о перспективах, то мы создавали наш Китайский деловой центр на долгие годы.

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В конференции приняли участие 18 гостей из КНР: помимо представителей КПК, это сотрудники китайской корпорации «Инъши» (Inspire Group), которая занимается расширением международной деятельности в таких сферах, как недвижимость, развитие промышленных зон, ландашфтный дизайн и благоустройство территорий, инвестиции и управление активами, инвестирование в кино, телевидение и искусство. Так, на конференции состоялось подписание нескольких стратегических соглашений о сотрудничестве: между корпорацией «Инъши» и ООО «Международная торговая ассоциация», а также между «Инъши» и Российско-Китайским бизнес-парком. И это лишь небольшая часть практических результатов, достигнутых в ходе конференции. Подробнее об этом ФАН-ТВ рассказал Чэнь Чжиган, председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, вице-президент Китайского делового центра, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, исполняющий обязанности председателя русско-китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь»:

– Конференция небольшая, но концентрированная и очень интересная. Мы подписали соглашение с одной крупной корпорацией Пекина о том, чтобы совместно поднимать дальнейшее развитие Российско-Китайского бизнес-парка и одновременно, на территории Южного края, в Пекине, открыть Китайско-Российский бизнес парк. Это необходимый шаг, потому что с момента образования такого парка цели расширяются: это уже взаимное продвижение в торговле, экономике, культуре, искусстве. Это площадка. «Зеркальный» парк в Китае будет очень хорошим механизмом для обеспечения этого процесса. Мы всегда говорим, что нужно «приземление», нужны реальности. Эти объекты – реальность, хороший показатель.

Разумеется, то гигантское поле совместной деятельности, которое сейчас формируется между Россией и Китаем, невозможно «засеять» без детального анализа и точных расчетов, основанных на исторических закономерностях, тенденциях, обстановки в мире и сотнях других элементов. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с гостем из Москвы, который тоже принял участие в Российско-Китайской промышленно-экономической конференции в рамках стратегии «Один пояс, один путь». Это представитель научной касты – Юрий Яковец, президент Международного института П. Сорокина – Н. Кондратьева, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН. Он рассказал:

– В период таких переломных моментов в истории, а именно таким периодом является первая треть XXI века, настолько усложняется сам механизм движения общества, настолько он становится противоречивым, что без науки и политики и бизнесмены становятся близорукими, стратегически беспомощными. Как раз в этом плане у нас в России сейчас сложилась очень сильная цивилизационная школа, самая сильная в мире. Мы на столетие вперед, то есть на весь XXI век, можем на базе закономерностей, открытых нашими предшественниками, развитых нами, определить пути изменений, которые происходят и будут происходить в обществе. Это цивилизационный кризис, это становление новой, гуманистической цивилизации, с новыми лидерами и перемещением центра тяжести на Восток. Вот эти два главных процесса сейчас вызывают сопротивление со стороны прежних гегемонов – Запада. Но они сделать с этим уже ничего не смогут.

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