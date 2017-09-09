Бьем иностранцев: новейшие российские грузовики презентовали на выставке COMTRANS в Москве. ФАН-ТВ

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Центральное событие года в мире коммерческого автотранспорта – Международный автосалон COMTRANS 2017 – проходит в столичном международном выставочном центре «Крокус Экспо». Две сотни ведущих мировых и отечественных производителей коммерческого автотранспорта представляют свои достижения. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

COMTRANS проходит в МВЦ «Крокус Экспо» до 9 сентября. Внимание посетителей, как всегда, привлекает стенд «КАМАЗ»: известный всему миру бренд презентует на выставке автомобиль с новейшей кабиной К-5. В марте 2016 года компания взялась за первый крупный проект со времен создания самого «КАМАЗа» – строительство завода каркасов кабин для грузовиков нового поколения. Сотрудничестве с немецкой компанией Daimler принесло результат: в распоряжении «КАМАЗа» – самые передовые технологии автомобилестроения в сегменте коммерческого транспорта.

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев рассказал репортеру ФАН-ТВ:

– Мы совместно с Daimler строим новое производство каркасов кабин. Они будут лежать в основе нового модельного ряда, который мы будем впускать с 2019 года как раз в серии К-5. Кроме того, у этого автомобиля принципиально новый двигатель, именно «КАМАЗовский» двигатель, рядная шестерка – R6. Это двигатель, который мы разработали недавно, он абсолютно новый. Все остальные компоненты, которые будут в этом автомобиле семейства К-5, уже или соответствуют текущему уровню или превосходят будущие поколения грузовиков. То есть, мы смотрим на перспективу. Ну, и главное преимущество этого автомобиля – это, конечно же, новая кабина. Она построена по несколько другому принципу: единый каркас, но позволяет делать ее шире, уже, выше, ниже. То есть, она сможет покрыть потребности всех потребителей, какие только могут появиться.

– С появлением К-5 спрос на К-4 не упадет?

– Нет, совершено не упадет. Все-таки его начинка не такая прогрессивная, как у К-5, но, с другой стороны, он уже зарекомендовал себя как надежный, хороший автомобиль, который пользуется спросом у потребителей. К-4 – это фактически аналог зарубежных производителей, которые здесь представили свои модели. Это полный аналог, ничем не отличающийся от других.

– Единственное, чем он отличается, – это цена.

– Да, его цена где-то на 1,5-2 миллиона ниже, чем у наших потенциальных конкурентов.

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«Группа ГАЗ» завершила разработку унифицированной электроплатформы для всего модельного ряда автомобилей «Газель NEXT» и демонстрирует на выставке первую «электрическую» маршрутку. Новая модель ориентирована на дополнительный комфорт для пассажиров. Ее преимущества – широкая дверь, пневматическая подвеска и низкий пол.

Инженер-конструктор объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ» Дарья Просвирина раскрыла технические особенности новинки:

– У нас был некоторый опыт и какие-то замечания от потребителей. Были недовольны, что у нас слишком близко расположены сиденья друг к другу. Поэтому в данном автомобиле увеличена колесная база, увеличен задний свет, чтобы можно было более комфортно расположить сидения. Представлена трехрядная планировка вместо четырехрядной, здесь широкий проход, и можно свободно перемещаться по салону. Он сейчас с электродвигателем Siemens, у него максимальная мощность 98 киловатт, полная масса транспортного средства 4820 кг. Он рассчитан на перевозку 16-ти пассажиров. Максимальная грузоподъемность 3300 кг и оригинальная задняя подвеска с возможностью поднимания, опускания пола. Запас хода на одной зарядке составляет 100 км, разгоняется до 90 км/ч.

Специалист «Группы ГАЗ» Максим Гуляев сообщил:

– «Группа ГАЗ» на выставке размещает «Next Extreme» – новое поколение внедорожников, полноприводных автомобилей повышенной проходимости. Эта линейка представлена двумя прототипами. Это Пикап ГАЗон и цельнометаллический фургон. Кабина вмещает семь человек, а не два и не три, как было раньше. Удобный салон, новая коробка передач, блокировка всех мостов, пониженная передача.

– Сейчас они внедряются в производство. Насколько это сложный процесс?

– Это новый кузов, и один, и второй, хотя элементы и базовые, но работа предстоит…

Впервые за всю историю в выставке COMTRANS принимает участие «АвтоВаз». Несмотря на то, что компания переживает непростые времена, у нее есть резерв для повышения производительности при текущем уровне производства.

– Крупнейший производитель легковых авто в России и Восточной Европе демонстрирует обновленный фургон LADA Largus, который, кстати, уже третий год подряд побеждает в номинации «Мини-фургоны» и национальной премии «Автомобиль года в России». Среди образцов и LADA Vesta CNG – модификация, которая позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.

Директор по продажам автомобилей ОАО «АвтоВаз» Виталий Осипов пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Автомобиль оборудован двутопливной системой и может проехать без дозаправки более тысячи километров, используя и бензин, и сжатый природный газ. Мы, в принципе, развиваем использование этого автомобиля в трех направлениях. Первое – конечно же, в качестве такси, поскольку для них важна экономичность. Второе – это малый бизнес, которому это так же важно. Ну, и физические лица, которые тоже могут пользоваться всеми прелестями этого автомобиля. Мы впервые представляем Largus фургон с высокой крышей, который увеличивает возможности, объемы данного автомобиля. Это достаточно хороший шаг вперед для развития линейки Largus в целом. Данный автомобиль поступит в продажу в конце 2017 года, и наценка будет минимальна.

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