Путин поручил кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма в гражданстве РФ

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Москва, 8 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести анализ случаев отказа жителям Крыма в предоставлении гражданства России. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

Уточняется, что сотрудникам министерств иностранных и внутренних дел, а также властям Крыма поручено разобраться в ситуации до ноября 2017-го года.

Мероприятия направлены на недопущение случаев неправомерного отказа в предоставления гражданства России жителям Крыма, — подчеркнули в Кремле.

Накануне Владимир Путин поздоровался с роботом в Перми. Об этом сообщала Газета.ru.