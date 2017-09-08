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Путин поручил кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма в гражданстве РФ
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    Путин поручил кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма в гражданстве РФ

    23:41  8 Сентября 2017  /обновлено: 2:26  09 Сентября 2017
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    Путин поручил Кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма в гражданстве РФ

    Москва, 8 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести анализ случаев отказа жителям Крыма в предоставлении гражданства России. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

    Уточняется, что сотрудникам министерств иностранных и внутренних дел, а также властям Крыма поручено разобраться в ситуации до ноября 2017-го года.

    Мероприятия направлены на недопущение случаев неправомерного отказа в предоставления гражданства России жителям Крыма, — подчеркнули в Кремле.

    Накануне Владимир Путин поздоровался с роботом в Перми. Об этом сообщала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #крым #гражданство #проверка
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