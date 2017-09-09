Путин поручил отреставрировать музеи Крыма и Севастополя

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Москва, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил привести в удовлетворительное состояние галерею имени Айвазовского в Феодосии и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поручил правительству привести «в удовлетворительное состояние» учреждения культуры в Крыму и Севастополе. В частности речь идет о феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского и Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике. Кабмину предстоит представить Путину доклад о разработанных мерах до 31 января 2018 года, а после этого отчитываться каждые полгода.

Кроме того, правительству РФ нужно будет представить президенту предложения по формированию туристских маршрутов в Крым для детей и подростков из регионов.

И до 15 ноября оказать поддержку региону в реставрации Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.