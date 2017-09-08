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Путин поручил правительству подготовиться к проведению в России Года музыки
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    Путин поручил правительству подготовиться к проведению в России Года музыки

    23:26  8 Сентября 2017
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    Путин поручил правительству подготовиться к проведению в России Года музыки

    Москва, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до декабря рассмотреть вопрос о проведении в стране Года музыки, сообщает пресс-служба Кремля.

    Согласно документу, правительству РФ поручено «рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года музыки». Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Ему предстоит представить доклад президенту до 1 декабря.

    Также Путин поручил своей администрации представить предложения по грантовой поддержке концертного исполнения музыкальных произведений молодых композиторов. 

    Предполагается, что гранты на конкурсной основе будут выделены тем, кто проявил выдающиеся способности в области культуры и искусства и поступил на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области. 

    Путин поручил правительству подготовиться к проведению в России Года музыки

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #медведев #годмузыки #порученияпрезидента
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