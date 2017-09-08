Ученые объяснили, как определить сексуальную ориентацию по фотографии

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Вашингтон, 8 сентября. Специалисты Стэнфордского университета США разработали алгоритм, с помощью которого можно с высокой долей вероятности определить сексуальную ориентацию человека. Об этом сообщает Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые утверждают, что предложенный метод позволяет правильно определить сексуальную ориентацию женщин в 74% случаев, а мужчин — в 81%.

В то же время сообщается, что пользователи новой программы добились более скромных результатов: 54% и 61% соответственно.

Ученые также утверждают, что гомосексуальность человека появляется еще до рождения человека.

Ранее эксперты рассказали о последствиях мощнейшей за последние 12 лет вспышки на Солнце.