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Ученые объяснили, как определить сексуальную ориентацию по фотографии
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    Ученые объяснили, как определить сексуальную ориентацию по фотографии

    22:25  8 Сентября 2017
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    Ученые объяснили, как определить сексуальную ориентацию по фотографии

    Вашингтон, 8 сентября. Специалисты Стэнфордского университета США разработали алгоритм, с помощью которого можно с высокой долей вероятности определить сексуальную ориентацию человека. Об этом сообщает Journal of Personality and Social Psychology.

    Ученые утверждают, что предложенный метод позволяет правильно определить сексуальную ориентацию женщин в 74% случаев, а мужчин —  в 81%.

    В то же время сообщается, что пользователи новой программы добились более скромных результатов: 54% и 61% соответственно.

    Ученые объяснили, как определить сексуальную ориентацию по фотографии

    Ученые также утверждают, что гомосексуальность человека появляется еще до рождения человека.

    Ранее эксперты рассказали о последствиях мощнейшей за последние 12 лет вспышки на Солнце.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #ученые #фотографии #фотография #сексуальная ориентация
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