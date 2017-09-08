Сирия: около двух тысяч террористов ИГИЛ попали в окружение армии Ирака

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Дамаск, 8 сентября. Более двух тысяч боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* попали в окружение армии Ирака недалеко от города Эль-Хавиджа. Об этом сообщил генерал армии Ирака Яхья Расул.

Он добавил, что иракские вооруженные формирования готовятся штурмовать город Аль-Хавиджа на севере страны.

Здесь сосредоточено примерно две тысячи террористов ИГИЛ*, — добавил Яхья Расул в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось о потерях курдов в боях против ИГИЛ в сирийской провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.