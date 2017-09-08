Сирия: курды выбили террористов из университета в Ракке

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Дамаск, 8 сентября. Вооруженное формирование коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) заставило террористов покинуть форпост в городском университете города Ракка одноименной сирийской провинции. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что террористы занимали здания университета на протяжении более трех месяцев, создав там мощное укрепление.

К настоящему моменту арабо-курдским отрядам удалось взять под контроль большую часть главной площади города, — пишет ТАСС.

Накануне коалиция США по ошибке атаковала позиции SDF.