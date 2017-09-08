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Политика
Германия объяснила, почему не станет выплачивать репарации Польше
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    Германия объяснила, почему не станет выплачивать репарации Польше

    21:53  8 Сентября 2017
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    Германия объяснила, почему не станет выплачивать репарации Польше

    Берлин, 8 сентября. Власти Германии не станут выплачивать Варшаве дополнительные репарации за ущерб, который понесла Польша во время Второй мировой войны. Об этом в пятницу заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

    «С точки зрения федерального правительства нет оснований и правовой эффективности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — отметил он.

    Германия объяснила, почему не станет выплачивать репарации Польше

    По словам Зайберта, нацисты в годы войны действительно совершали немыслимые преступления, однако Германия уже возместила Польше ущерб, выплатив в 1953 году репарации. Причем Варшава сама отказалась от дальнейших выплат, пишет «Политэксперт».

    Напомним, что вопрос о дополнительных компенсациях ранее подняла премьер-министр Польши Беата Шидло. По ее словам, Польша сильнее других стран пострадала от нацистов.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #польша #германия #репарации #выплата
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