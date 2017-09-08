Коалиция США прекратила наблюдение за конвоем ИГ в Сирии

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Вашингтон, 8 сентября. Авиация возглавляемой США международной коалиции прекратила наблюдение за конвоем террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) по запросу России. Об этом сообщили в коалиции.

Согласно заявлению, около 10.00 мск разведывательное воздушное судно коалиции покинуло пространство в пустыне на востоке Сирии, «чтобы обеспечить безопасное предотвращение конфликтов в действиях по борьбе с ИГ».

«Как и всегда, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что террористы ИГ не движутся в сторону границы наших иракских партнеров», — пообещал представитель коалиции бригадный генерал Джон Браги.

* Организация запрещена на территории РФ.