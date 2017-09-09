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Сирия, 9 сентября. Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили на территорию Сирии в провинции Эль-Кунейтра. КПП близ сирийско-иорданской границы перейдут под контроль САА. ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Хомсе и Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и ее союзникам в провинции Хомс; провели боевые вылеты вблизи деревень Аль-Багилия и Айаш к северо-востоку от Дейр эз-Зора; уничтожили командный центр ИГ* в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из командиров Национальных сил обороны****** (NDF) в результате нападения неизвестных исламистов в Хомсе; проводили работы по разминированию территорий Дейр эз-Зора; закончили подготовку к форсированию Евфрата в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: утратило три поселения на юге «Акербатского котла» в провинции Хомс; провело контрнаступление в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; организовало нападение с участием смертников в районе города Акербат в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): покинет порядка 900 КПП в южной части Сирии; вела бои с террористами ИГ на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА вблизи населенных пунктов Аль-Хула и Аль-Тальдо на севере Хомса; обстреляла станцию Аз-Захра на юге Хамы; захватила несколько позиций САА в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра.

«Файлак Ар-Рахман»: взорвала подземный тоннель под пунктом сбора солдат САА близ района Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: провела обмен пленными с САА в районе населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска.

Курды: отразили контратаку ИГ в квартале Аль-Амин в Ракке; обнаружили склад с боеприпасами ИГ в районе Мансур в городе Ракка.

Международная коалиция: провела бомбардировки в Ракке, 24 мирных жителя погибли.

Провинция Дамаск

По итогам переговоров между представителями РФ, США и Иордании было заключено соглашение, в соответствии с которым боевики Сирийской свободной армии (ССА) должны покинуть около 900 КПП, расположенных в южной части Сирии. По данным информагентства Al Masdar News, одно из формирований ССА, бригада «Ахмед Аль-Абдо», уже передислоцировалось на территорию Иордании.

На северо-востоке столицы продолжились боестолкновения между подразделениями армии Башара Асада и исламистами антиправительственных организаций. Как сообщал Twitter-канал (Fox61A), боевики «Файлак Ар-Рахман» подорвали подземный проход, расположенный прямо под пунктом сбора частей Сирийской арабской армии (САА). Несколько солдат 4-й дивизии САР были убиты во время взрыва.

Состоялся обмен пленными между САА и «Джейш Аль-Ислам» вблизи населенного пункта Хараста в Восточной Гуте. 15 солдат армии САР были освобождены, передавал информационный портал Al Masdar News.

Провинция Хомс

В минувшие сутки радикалы исламистских формирований, базирующиеся в районе города Ар-Растан на севере Хомса, активизировали боевые действия. Боевики провели несколько обстрелов подконтрольных правительственной армии территорий, на что военнослужащие САА ответили ракетными ударами вблизи населенных пунктов Аль-Хула и Аль-Тальдо.

Один из командиров союзных сирийским войскам Национальных сил обороны (NDF) Мохамед Али был застрелен неизвестными исламистами в административном центре провинции. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1). До сих пор ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако предполагается, что виновниками инцидента являются радикалы «Ан-Нусры»***.

В восточной части провинции сирийские войска продолжили продвигаться при поддержке российских военных самолетов. Как передавал Twitter-канал (watanisy), под контроль армии Башара Асада перешли поселения Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль, расположенные к юго-востоку от города Джубб Аль-Джарра. ИГИЛовцы отступили на север.

Провинция Дейр эз-Зор

На протяжении всего дня саперы Сирийской арабской армии (САА) проводили работы по разминированию территорий Дейр эз-Зора недалеко от базы 137-й бригады. Тем временем силы САР под прикрытием российских ВКС продолжили расширять коридор, соединяющий столицу провинции с остальными регионами Сирии. Авиация РФ провела серию боевых вылетов вблизи поселений Аль-Багилия и Айаш, находящихся северо-западнее Дейр эз-Зора, а также помогла отбить контрнаступление ИГ в районе Аль-Панорама, передавал новостной портал Damascus Now.

Сирийские войска и проасадовские ополченцы-шииты закончили подготовку к форсированию Евфрата. Согласно информации военного источника в Twitter (enqazsyriafront), силы союзников планируют перерезать главный путь снабжения ИГ, а также воспрепятствовать попыткам курдов и США подойти к Дейр эз-Зору, перекрыв главную магистраль. Кроме того, на левом берегу реки располагаются два крупных нефтяных месторождения — Умар и Танак, которые имеют большую экономическую ценность.

Во второй половине дня силы САА при помощи ВКС России перешли в наступление в районе кладбища Дейр эз-Зора и высоты Джебель-Тарда. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). В результате боевых вылетов союзной авиации РФ и Сирии были уничтожены восемь террористов и несколько единиц военной техники ИГ близ высоты Аль-Барук, а также крупный командный пункт ИГ. Кроме того, под прикрытием ВКС РФ, силы САА заняли часть холма Алуш, передавал Telegram-канал (C_Military1).

Провинция Даръа

В юго-западной части региона продолжилось вооруженное противостояние между «свободной армией» и террористами «Исламского государства»*. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, боевики формирований ИГ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслюль» совершили нападение на подконтрольные исламистам ССА территории. Сирийская свободная армия отразила атаку, однако понесла потери в живой силе. Как сообщал Twitter-канал (M3iW6), как минимум шесть боевиков «умеренной оппозиции» были уничтожены, один из исламистов попал в плен к ИГИЛовцам.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) в течение суток продолжили вести бои с отрядами «Исламского государства» в центральных и южных районах административного центра региона. Попытка контратаки со стороны боевиков ИГ в квартале Аль-Амин провалилась. Более десяти ИГИЛовцев были нейтрализованы в результате столкновений, передавало агентство новостей Al Masdar News. Кроме того, курды заняли здание университета на юге Ракки и обнаружили склад с вооружением и боеприпасами в районе Мансур. Значительный урон был нанесен городу в ходе ожесточенных боев. Как сообщал новостной портал Damascus Now, ракетными ударами курдских отрядов и авиаударами антитеррористического альянса, возглавляемого США, были полностью уничтожены городской стадион, а также здания больницы и средней школы. В результате боевых вылетов коалиции как минимум 24 местных жителя погибли.

Провинция Хама

Боевики террористической группировки ИГ, окруженные в «Акербатском котле», предприняли новую попытку контратаки с участием смертников к северо-востоку от стратегического города Акербат. Источники, подконтрольные «Исламскому государству, заявляли, что в результате нападения радикалам удалось вновь захватить населенный пункт Масуд, однако данная информация не получила подтверждения. О возможных потерях со стороны сирийской армии до сих пор не сообщалось.

Возобновились вооруженные стычки к югу от столицы провинции. В ответ на обстрелы со стороны радикалов «Ан-Нусры» станции Аз-Захра правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам «Тахрир Аш-Шам» вблизи деревни Харб Нафса, передавал Telegram-канал (NRVR11).

Провинция Эль-Кунейтра

Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот на западе Эль-Кунейтры. Как передавал информационный портал Al Manar News, вооруженные силы Израиля продвинулись на 200 метров со стороны населенного пункта Бир Аджам. Вслед за войсками в данном районе были также замечены самолеты израильских ВВС, сообщал Twitter-канал (Natsecjeff). Напомним, Голаны являются спорным районом. Как Израиль, так и Сирия считают горы частью своей территории.

Во второй половине дня в данном районе произошло внезапное нападение боевиков «Джебхат Ан-Нусры»*. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, несколько стратегических позиций сирийской армии были захвачены исламистами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)