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Сирия, 8 сентября. САА потеряла ряд позиций в результате нападения «Ан-Нусры»*** в провинции Эль-Кунейтра. ВКС РФ уничтожили командный центр ИГ* в Дейр эз-Зоре. «Тахрир Аш-Шам» лишилась одного из командиров в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили крупный командный пункт ИГ и 40 террористов в провинции Дейр эз-Зор; нанесли авиаудары по опорным пунктам ИГ в «Акербатском котле».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответный обстрел позиций боевиков вблизи населенного пункта Кафр Зета к северу от Хамы; потеряли несколько стратегических позиций в результате нападения «Ан-Нусры» в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»: утверждает, что боевики уничтожили танк САА к востоку от Хомса; понесло потери в результате авианалетов сирийских ВВС в окрестностях Дейр эз-Зора.

«Джейш Аль-Ислам»*****: арестовала нескольких жителей города Ибта в провинции Даръа по подозрению в сотрудничестве с ИГ.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных командиров в результате авиаударов ВВС Сирии северо-западнее Алеппо; открыла огонь по деревне Аль-Аси к юго-востоку от Хамы, погибли мирные жители; атаковала опорные пункты САА в провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Алеппо

Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (syrianmemory), сирийские военные самолеты совершили боевые вылеты к северо-западу от административного центра региона. В результате авиаударов ВВС Сирии был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористического формирования «Тахрир Аш-Шам» Абу Омар Саракиб, а также лидер группировки «Джейш Аль-Фатх». Вооруженные столкновения между правительственными силами и радикалами исламистских организаций в последнее время отмечаются в регионе все чаще. Боевики не только организовывают нападения на опорные пункты сирийских войск, но и обстреливают жилые районы столицы провинции, в результате чего страдает мирное население Алеппо.

Провинция Хомс

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ*, утверждает, что террористы напали на подразделения САР на востоке провинции и уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА). Правительственные источники данную информацию не подтверждали. Военные эксперты уверены, что СМИ «Исламского государства»* намеренно распространяют ложные сведения, для того чтобы поднять боевой дух осажденных в «Акербатском котле» ИГИЛовцев. Напомним, несколько часов назад под натиском российских ВКС радикалы покинули еще три населенных пункта к юго-востоку от города Джубб Аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось о начале наступления правительственной армии и союзных ей проасадовских ополченческих отрядов в районе кладбища Дейр эз-Зора. Стало известно, что в результате боевых вылетов ВВС Сирии были нейтрализованы как минимум восемь боевиков «Исламского государства». Кроме того, авиаударами сирийских военных самолетов в районе вершины Аль-Барук были уничтожены два танка радикалов, передает агентство новостей Al Masdar News. Тем временем пехотные подразделения Сирийской арабской армии (САА) немного продвинулись и заняли часть холма Алуш. Об этом сообщает Telegram-канал (C_Military1).

Значительную поддержку правительственным силам также оказали ВКС РФ. Согласно информации военного источника AMN, в ходе воздушной атаки, проведенной российскими самолетами Су-34 и Су-35, был ликвидирован один из самых крупных командных центров террористической группировки в провинции. Более 40 ИГИЛовцев, находившихся в здании штаб-квартиры на момент удара, в том числе высокопоставленные эмиры ИГ, были уничтожены. Авианалет был совершен после получения точных разведывательных данных.

Провинция Даръа

Боевики антиправительственной организации «Джейш Аль-Ислам» провели обыски в городе Ибта, расположенном к северо-востоку от столицы провинции, и арестовали нескольких человек по подозрению в пособничестве «Исламскому государству». Об этом сообщает информационный портал Qasioun News. Напомним, в первой половине дня боевики вооруженной оппозиции вели ожесточенные бои с группировками «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслюль», в результате чего как минимум шесть исламистов были нейтрализованы, еще один попал в плен к террористам ИГ.

Провинция Хама

Вновь отмечаются вооруженные стычки между радикалами исламистских формирований и сирийскими войсками в южной части Хамы. По информации военного источника в сети Twitter (MSuw17YhB2hy4oP), боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»* открыли огонь по деревне Аль-Аси, находящейся юго-восточнее административного центра провинции. В результате артиллерийских ударов несколько человек из числа мирных жителей погибли и получили ранения. В свою очередь, правительственные подразделения провели обстрел позиций исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Зета к северу от Хамы, передает Twitter-канал (AEJKhalil). Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

Тем временем на востоке региона ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «Исламского государства» в районе деревни Джуб Аль-Балас в «Акербатском котле». О результатах боевых вылетов источник в сети Twitter (PalmyraRev1) не сообщает.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск к северо-востоку от населенного пункта Хадер в районе Голанских высот, сообщает Twitter-канал (leithfadel). Исламисты выпустили более десяти ракет по территориям, находящимся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Как передает новостное агентство Al Masdar News, значительный урон был нанесен жилым зданиям. После обстрела исламисты коалиции начали наземное наступление, в результате которого силы САР потеряли несколько стратегических позиций к востоку от деревни от Таллула Аль-Хима. Настоящее время подкрепление САА уже направляется в провинцию. Напомним, ранее в регионе были замечены войска израильской армии и военные самолеты ВВС Израиля.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)