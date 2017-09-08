Путин поздоровался за руку с роботом-бухгалтером из Перми

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Пермь, 8 сентября. Президенту России Владимиру Путину во время рабочей поездки Пермь показали полутораметрового робота.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович», — сказал робот.

Глава государства с улыбкой пожал протянутую руку робота. По словам специалистов, механизм обучен заполнять документы и принимать платежи. По словам главы компании «Проморобот» Алексея Южакова, Пермь идеально подходит для того, чтобы создать здесь федеральный центр робототехники. Менеджер утверждает, что к 2020 году рынок робототехники может вырасти до 80 млрд рублей. Путин одобрил идею создания кластера.