Губернатор Флориды призвал жителей эвакуироваться из-за урагана «Ирма»

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Флорида, 8 сентября. Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт призвал жителей эвакуироваться из-за приближающегося урагана «Ирма». Соответствующее заявление он сделал в ходе специальной пресс-конференции.

Скотт подчеркнул опасность, которую представляет собой ураган «Ирма» для местных жителей. Он добавил, что если поступила рекомендация эвакуироваться, ее следует незамедлительно выполнять.

Ураган «Ирма» будет еще более разрушительным, чем «Эндрю», цитирует «Инфореактор».

Ранее сообщалось о закрытии школ и вузов Флориды из-за приближения урагана «Ирма».