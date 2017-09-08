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Играющий полицейского актер избил и ограбил возлюбленную в Подмосковье
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    Играющий полицейского актер избил и ограбил возлюбленную в Подмосковье

    21:36  8 Сентября 2017
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    Играющий полицейского актер избил и ограбил возлюбленную в Подмосковье

    Москва, 8 сентября. Актер-эпизодник из подмосковного Раменского Дмитрий Шамшин задержан по подозрению в грабеже. Мужчина, который снялся в десятках сериалов и фильмов, а также документальных программах в роли полицейских, рассказал, как пострадал из-за любви.

    33-летний Шамшин зимой познакомился с москвичкой, которую полюбил с первого взгляда. Однако родственники женщины невзлюбили ее нового партнера и заявили, что он ей не пара. Через некоторое время возлюбленная актера предложила ему пожить отдельно. Напившись от расстройства, Шамшин угрожал девушке сжечь ее дачу и машину и убить мать с дочерью. После этого она решила порвать с ним и заблокировала в соцсетях и мессенджерах.

    6 сентября мужчина подкараулил свою бывшую во дворе ее дома и зашел с ней в подъезд, умоляя вернуться к нему. Тогда девушка достала телефон и заявила, что вызовет полицию.

    «Я не мог ей этого позволить и отобрал телефон. Потом ударил кулаком по голове и три раза по спине», — рассказал Шамшин.

    Позже возлюбленная предложила Шамшину поговорить, а когда он приехал, чтобы вернуть телефон, из припаркованной рядом машины выскочили полицейские, которые задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия, мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Катерина Михайлиди
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