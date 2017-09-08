Сирия: тысячи человек в Идлибе и под Дамаском получили гумпомощь

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Нью-Йорк, 8 сентября. Не менее 9 тыс. человек в Идлибе и под Дамаском получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца. Об этом в пятницу заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Вчера наши коллеги из Сирийского арабского красного полумесяца смогли доставить жизненно важную гуманитарную помощь, в том числе еду, медикаменты, воду и предметы гигиены», — отметил он.

По словам Дюжаррика, гуманитарный груз получили 7 тыс. человек в осажденных городах Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) и еще 2 тыс. человек в лагере Ярмук в районе Дамаска. Помощь была предоставлена ООН, Красным Крестом и Красным Полумесяцем.