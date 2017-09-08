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Сирия: тысячи человек в Идлибе и под Дамаском получили гумпомощь
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    Сирия: тысячи человек в Идлибе и под Дамаском получили гумпомощь

    20:48  8 Сентября 2017
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    Сирия: тысячи человек в Идлибе и под Дамаском получили гумпомощь

    Нью-Йорк, 8 сентября. Не менее 9 тыс. человек в Идлибе и под Дамаском получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца. Об этом в пятницу заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «Вчера наши коллеги из Сирийского арабского красного полумесяца смогли доставить жизненно важную гуманитарную помощь, в том числе еду, медикаменты, воду и предметы гигиены», — отметил он.

    Сирия: тысячи человек в Идлибе и под Дамаском получили гумпомощь

    По словам Дюжаррика, гуманитарный груз получили 7 тыс. человек в осажденных городах Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) и еще 2 тыс. человек в лагере Ярмук в районе Дамаска. Помощь была предоставлена ООН, Красным Крестом и Красным Полумесяцем.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #дамаск #гуманитарная помощь #идлиб #красный полумесяц
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