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Пенсионерка в Бурятии насмерть отравила соседей газом в подвале
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    Пенсионерка в Бурятии насмерть отравила соседей газом в подвале

    20:48  8 Сентября 2017
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    Пенсионерка в Бурятии насмерть отравила соседей газом в подвале

    Улан-Удэ, 8 сентября. Трое мужчин и женщина отравились газом в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по республике, происшествие случилось 8 сентября.

    Хозяин частного дома по улице Мукомольная с помощью баллона с горелкой пытался просушить подвал. Спустя некоторое время он пошел проверить оборудование и пропал. Когда мужчина не вернулся, его пожилая мать позвала на помощь соседей. После того как и они не вернулись назад, женщина попросила спуститься еще одного соседа.

    Когда никто из них так и не поднялся, пенсионерка вызвала МЧС.

    «Сотрудниками МЧС с использованием кислородного оборудования и средств защиты из подвала, где была большая концентрация газа, были извлечены тела всех четырех человек», — сообщили в ведомстве.

    Пенсионерка, которая также успела надышаться газом, была госпитализирована, сообщает «Свободная пресса».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #газ #улан-удэ
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