Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

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Киев, 8 сентября. Автомобиль Toyota Camry был взорван на улице Скоропадского около 18.10 вместе с находившим там гражданином Грузии Тимуром Махаури и еще двумя пассажирами, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Машина была с грузинскими номерами. Ранее, в январе 2017 года Махаури задерживали в Киеве полицейские, поскольку его автомобиль оказался похож на автомобиль грабителей, так называемых «барсеточников». При себе у грузина оказалось удостоверение «разведчика добровольного батальона имени Шейха Мансура».

Как сообщает корреспондент ФАН, мужчина погиб, ребенок жив, женщина в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Впрочем, одни свидетели на видео ФАН говорят, что мужчина выжил, другие говорят, что ему оторвало голову.

Алексей Кошевец, бывший заместитель командира батальона «Святая Мария» заявил по украинскому ТВ, что покойный на Украине позиционировал себя как борец с Кадыровым и Россией в целом.

«Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Полицией будет начато криминальное производство по статье 115 ч. 2, Криминального Кодекса - умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни окружающих образом. Следствие изучит все факты и детали касающиеся этого ужасного убийства. По сообщению средств массовой информации, Тимур был весьма незаурядной личностью. Три года назад Тимур был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия. Турецкие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева. «Этот заключенный (Махаури) подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя, звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой», - писали СМИ. Другие имена задержанного: Руслан Папацкория и Али Дабуев», - написал по этому поводу в ФБ член коллеги МВД Украины Антон Геращенко.

На телеканалах Украины уже началась вакханалия – там обвиняют российские спецслужбы.

Ранее ФАН сообщал о том, что 27 июня в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб действующий сотрудник украинской военной разведки. В Соломенском районе Киева в ходе подрыва автомобиля Mercedes погиб начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство о теракте, расследованием которого занимается военная прокуратура Украины.