Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Украина
Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

    20:38  8 Сентября 2017  /обновлено: 20:43  08 Сентября 2017
    9301

    Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

    Киев, 8 сентября. Автомобиль Toyota Camry был взорван на улице Скоропадского около 18.10 вместе с находившим там гражданином Грузии Тимуром Махаури и еще двумя пассажирами, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Машина была с грузинскими номерами. Ранее, в январе 2017 года Махаури задерживали в Киеве полицейские, поскольку его автомобиль оказался похож на автомобиль грабителей, так называемых «барсеточников». При себе у грузина оказалось удостоверение «разведчика добровольного батальона имени Шейха Мансура».

    Как сообщает корреспондент ФАН, мужчина погиб, ребенок жив, женщина в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Впрочем, одни свидетели на видео ФАН говорят, что мужчина выжил, другие говорят, что ему оторвало голову.

    Алексей Кошевец, бывший заместитель командира батальона «Святая Мария» заявил по украинскому ТВ, что покойный на Украине позиционировал себя как борец с Кадыровым и Россией в целом.

    Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

    «Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Полицией будет начато криминальное производство по статье 115 ч. 2, Криминального Кодекса - умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни окружающих образом. Следствие изучит все факты и детали касающиеся этого ужасного убийства. По сообщению средств массовой информации, Тимур был весьма незаурядной личностью. Три года назад Тимур был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия. Турецкие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева. «Этот заключенный (Махаури) подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя, звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой», - писали СМИ. Другие имена задержанного: Руслан Папацкория и Али Дабуев», - написал по этому поводу в ФБ член коллеги МВД Украины Антон Геращенко.

    Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

    На телеканалах Украины уже началась вакханалия – там обвиняют российские спецслужбы.

    Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

    Ранее ФАН сообщал о том, что 27 июня в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб действующий сотрудник украинской военной разведки. В Соломенском районе Киева в ходе подрыва автомобиля Mercedes погиб начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство о теракте, расследованием которого занимается военная прокуратура Украины.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9298

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        216
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5185
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355