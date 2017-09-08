Армия Сирии приступила к разблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре

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Дейр-эз-Зор, 8 сентября. Правительственные силы Сирии начали операцию по разблокированию авиабазы, расположенной на востоке Дейр-эз-Зора.

Армия уже захватила высоту между городом и аэродромом, обеспечив таким образом огневой контроль. Как сообщает РИА Новости, в операции задействована артиллерия и авиация.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили не менее 40 боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ) и разрушили их командный пункт в Дейр-эз-Зоре. Сообщается, что во время авиаудара боевики проводили совещание, на котором присутствовал «министр войны» ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.