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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Политика
Армия Сирии приступила к разблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре
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    Армия Сирии приступила к разблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре

    20:20  8 Сентября 2017
    2005

    Армия Сирии приступила к разблокированию авиабазы в Дейр-эз-ЗореДейр-эз-Зор, 8 сентября. Правительственные силы Сирии начали операцию по разблокированию авиабазы, расположенной на востоке Дейр-эз-Зора.

    Армия уже захватила высоту между городом и аэродромом, обеспечив таким образом огневой контроль. Как сообщает РИА Новости, в операции задействована артиллерия и авиация.

    Армия Сирии приступила к разблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили не менее 40 боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ) и разрушили их командный пункт в Дейр-эз-Зоре. Сообщается, что во время авиаудара боевики проводили совещание, на котором присутствовал «министр войны» ИГ*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #дейр-эз-зор #армия #авиабаза
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