Демонстрация солидарности: эксперт объяснил участие Молдавии в учениях Украины и США

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Москва, 8 сентября. Участие Молдавии в украино-американских военных учениях «Быстрый трезубец — 2017» объясняется желанием выразить свою солидарность. Об этом в пятницу заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах», — пояснил он RT.

Ранее сообщалось, что молдавские военнослужащие прибыли во Львовскую область Украины, чтобы принять участие в военных учениях «Быстрый трезубец — 2017». Отметим, что Кишинев принял решение отправить на учениях своих военных, несмотря на запрет со стороны президента Молдавии Игоря Додона.