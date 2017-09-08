Захарова поддержала борьбу Facebook против фейковых аккаунтов

В Избранное

Москва, 8 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала заявление руководства социальной сети Facebook о борьбе с фейковыми аккаунтами, в которых активно обсуждалась внутриполитическая ситуация в США.

«Мы с воодушевлением обратили внимание на заявление руководителя службы безопасности Facebook. Мы рады, что, наконец, в Facebook всерьез озаботились проблемой фейковых аккаунтов, давно пора было это сделать», — отметила она.

Захарова напомнила, что фейковые аккаунты появлялись даже у российских посольств в разных странах, и МИД РФ никак не мог добиться, чтобы модераторы соцсети их закрыли.