ФАН публикует фото с места взрыва в Киеве

В Избранное

Киев, 8 сентября. Взрыв прогремел на Бессарабской площади в Киеве. Федеральное агентство новостей публикует фото с места событий.

Как передает корреспондент ФАН, автомобиль взорвался на проезжей части в украинской столице. Место происшествия было оцеплено, там работают криминалисты.

В результате случившегося погиб водитель. По предварительным данным, им оказался гражданин Грузии Тимур Махаури, которого в 2012 году задержали в Турции за терроризм. Позже боевик воевал в зоне так называемой АТО в Донбассе. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.