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Украина
ФАН публикует фото с места взрыва в Киеве
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    ФАН публикует фото с места взрыва в Киеве

    20:12  8 Сентября 2017  /обновлено: 20:13  08 Сентября 2017
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    ФАН публикует фото с места взрыва в Киеве

    Киев, 8 сентября. Взрыв прогремел на Бессарабской площади в Киеве. Федеральное агентство новостей публикует фото с места событий.

    Как передает корреспондент ФАН, автомобиль взорвался на проезжей части в украинской столице. Место происшествия было оцеплено, там работают криминалисты.

    В результате случившегося погиб водитель. По предварительным данным, им оказался гражданин Грузии Тимур Махаури, которого в 2012 году задержали в Турции за терроризм. Позже боевик воевал в зоне так называемой АТО в Донбассе. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    Федеральное агентство новостей
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    Автор: Алексей Громов
    #киев #взрыв
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