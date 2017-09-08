ФАН публикует фото с места взрыва в Киеве
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Киев, 8 сентября. Взрыв прогремел на Бессарабской площади в Киеве. Федеральное агентство новостей публикует фото с места событий.
Как передает корреспондент ФАН, автомобиль взорвался на проезжей части в украинской столице. Место происшествия было оцеплено, там работают криминалисты.
В результате случившегося погиб водитель. По предварительным данным, им оказался гражданин Грузии Тимур Махаури, которого в 2012 году задержали в Турции за терроризм. Позже боевик воевал в зоне так называемой АТО в Донбассе. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.