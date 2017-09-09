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Корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) удалось стать свидетелями сразу нескольких совместных операций сирийских правительственных войск и ВКС РФ в Восточной Хаме.

Одна из них проходила в сирийской пустыне к северу от Пальмиры и закончилась установлением контроля САА над обширными территориями, что, кроме прочего, серьезно нарушило коммуникации снабжения террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в сирийской пустыне. Благодаря активной поддержке ВКС РФ, САА достигла большого прогресса на юго-востоке от Итрии. Правительственные войска при поддержке российской авиации смогли взять под контроль 3 горы на востоке от Саламии, что заставило боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) отступить на восток.

Параллельно с этим велась работа по созданию и последующей зачистке Акербатского котла. Почти сразу после того, как общими усилиями удалось сомкнуть кольцо окружения, российские летчики начали прокладывать правительственным войскам путь на Акербат. В городе на тот момент были сосредоточены все силы «Исламского государства» (запрещено в РФ), остававшиеся в Центральной Сирии.

Имея удобное географическое расположение, Акербат долгое время являлся стратегическим плацдармом «Исламского государства» (запрещено в РФ), боевики имели здесь хорошо укрепленные позиции, систему подземных коммуникаций и значительный ресурс вооружения и техники. Лишенные возможности выйти из кольца окружения, боевики оказывали САА самое ожесточенное сопротивление.

Но подразделения правительственных войск при интенсивной поддержке Воздушно-космических сил РФ смогли вскрыть Акербатский котел с востока — в районе нефтяного поля Аш-Шаир, что в конечном счете, после тяжелых и отчаянных боев с боевиками, привело к полному освобождению Акербата. Тем не менее, как сообщает специальный корреспондент ФАН, в данный момент ожесточенные бои перенеслись на окраины Акербата - в районы Масъуд и Абу Ханая.

* Организация запрещена на территории РФ.