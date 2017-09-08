Автомобиль с грузинским боевиком взорвался в Киеве: опубликовано видео

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Киев, 8 сентября. Автомобиль взорвался на Бессарабской площади в Киеве. В результате происшествия погиб водитель, который, по предварительным данным, служил в зоне так называемой АТО в Донбассе.

Человек, который представился родственником пострадавших, заявил, что водителем автомобиля был гражданин Грузии Тимур Махаури. У машины также были грузинские номера.

Кроме того, при взрыве пострадали женщина и ребенок. Их личности пока не установлены.

Как сообщил блогер Анатолий Шарий, Махаури в 2012 году был задержан в Турции по обвинению в терроризме. В 2017 году его задержали с оружием в Киве.