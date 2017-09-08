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Политика
Захарова ответила на предложение Госдепа отказаться от принципа «око за око»
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    Захарова ответила на предложение Госдепа отказаться от принципа «око за око»

    19:42  8 Сентября 2017
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    Захарова ответила на предложение Госдепа отказаться от принципа «око за око»

    Москва, 8 сентября. В руководстве США наметился раскол, при котором некоторые структуры готовы начать восстанавливать отношения с Россией, а другие этому усиленно противятся. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    По ее словам, она не исключает, что Госдепартамент, который заявил о желании отказаться от политики «око за око», действительно хочет повысить уровень взаимного доверия, однако восстановить дружеские связи мешают ФБР и другие спецслужбы. Именно они, уверена Захарова, стоят за недавним скандалом с конфискацией дипломатической собственности России.

    Захарова ответила на предложение Госдепа отказаться от принципа «око за око»

    «По линии пресс-службы Госдепа было сказано, что единственная цель, к которой стремятся США, — это установление нормальных отношений с Россией. Возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с Россией, и он в своих заявлениях искренен», — отметила она.

    Как сообщает Ura.ru, ранее представитель Госдепартамента заявил о намерении отказаться от политики «око за око» в отношениях с Россией.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #захарова #фбр #госдеп #отношения
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