Глава Минфина анонсировал создание организованного рынка криптовалют в России

В Избранное

Москва, 8 сентября. Министерство финансов России рассматривает возможность организации официального рынка криптовалюты, к которому будут допущены физические лица. Об этом в пятницу заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы считаем возможным участие физических лиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы и должны быть четко идентифицированы. И расчеты в этих инструментах должны находиться под контролем соответствующих органов», — отметил он.

Ранее заместитель Силуанова Алексей Моисеев заявлял, что торговля биткоинами может быть разрешена на Московской бирже для квалифицированных инвесторов.