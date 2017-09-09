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Путин объяснил, почему IT-компаниям нужно переходить на российское ПО
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    Путин объяснил, почему IT-компаниям нужно переходить на российское ПО

    0:00  9 Сентября 2017
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    Путин объяснил, почему IT-компаниям нужно переходить на российское ПО

    Пермь, 8 сентября. Президент России Владимир Путин, который в пятницу находится с рабочим визитом в Перми, заявил, что российским IT-компаниям необходимо переходить на отечественное программное обеспечение. По словам российского лидера, в обратном случае из-за высоких рисков для безопасности государству не удастся использовать их продукцию в некоторых сферах.

    «И если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится», — объяснил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин проинспектировал ход реконструкции набережной реки Камы, а также выслушал доклад врио губернатора Пермского края Максима Решетникова о планах развития инфраструктуры города.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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