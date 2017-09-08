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Погиб актер — невольник чести — Анатолий Пашинин (ну и все остальное, как это у творческих людей принято). По слухам, погиб. Слухами они и оказались, что уже доподлинно известно. Актер, это, конечно, сильно сказано, хотя есть у него и хорошие фильмы. Например, «совершенно российская и совершенно патриотическая» кинолента «Грозовые ворота» — о войне в Чечне. Именно эта лента, наверное, сделала Пашинина сторонником майдана, и в 2014 году он катапультировался на Украину с чувством глубокой и всеобъемлющей ненависти к родине.

Одним словом, патриот по работе, и еще более патриот ровно с 2014 года — по предательству. С победой Украины над здравым смыслом.

Сообщил о якобы гибели актера писатель Захар Прилепин на своей страничке в Facebook.

«Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать — буду банить. Не уподобляйтесь скотам. Возможно, деза. И точно не мы. Мы вчера вообще никуда не стреляли, начальство не велит. Я даже не знаю, где его подраздел находится. Пусть живет. Но только дома пусть живет. Если погиб — никакой радости нет. Это все ужасно. Никто никаких подробностей не знает? Врут, нет?», — сожалеет Захар, но скорее не о судьбе актера-предателя, а о поведении российской блогосферы.

И действительно, многие наши сограждане повели себя несколько по-скотски. По соцсетям пронесся маленький штормик ликования. Ну, образца: «Так ему и надо». Цитировать это не хочется, да и не нужно. Три года сторонники Донецкой и Луганской народной республик, как в Донбассе, так и в России, вели себя сдержано. Я бы даже сказал — благородно.

Три года подлой войны сдерживались, а тут, когда война хрупко и неуверенно начала стихать; когда люди, пусть и не верят в будущее перемирие, но просто наслаждаются хотя бы относительной тишиной; некоторых, что называется, «понесло».

А ведь за все эти годы никто на нашей стороне не уподоблялся украинским диванным нацикам-нелюдям, торжествующим по малейшему поводу, по любой мнимой неудачи России, и выдуманным военным победам. Никто не писал о «рефрижераторах, везущих в Харьков и Днепропетровск горы трупов львовских конных водолазов». Не делали мы из погибших от собственной тупости детей всяких там секторов — «киборгов» («Правый сектор»* запрещена Верховным судом РФ).

А просто не было среди нас людей, кто хотел бы превратить пожар войны, уносивший тысячи жизней по обе стороны фронта, в эдакое извержение Этны, которое убивает всех подряд. Никто не хотел разжигать истерию и ненависть. Никто из русских не хотел. А вот на майдане хотели. С первого же дня. Ножи и виселица были самым мягким, чем украинцы грозились с экранов мониторов россиянам. И даже детей к этому делу привлекли.

Да вот послушайте, собственно, самого героя интернет-сплетни Пашинина. В своем интервью украинскому каналу ТСН Пашинин рассказал, «что для него война — это кайф, и он здесь только за этим, а не ради выполнения долга». Он продемонстрировал свой паспорт РФ, и назвал его «россиянским». Какие убеждения? Какая любовь к Украине?! Просто «кайфануть» и пострелять в живых людей.

В данный момент бывший актер Пашинин воюет, если его действительно не убили, в батальоне «Аратта», который сформировала организация «Правый сектор», разумеется, и справедливо запрещенная в России. Достоин он сожаления? Нет. Уважения? Нет. Он даже презрения не достоин. А только и исключительно — равнодушия.

И поверьте мне, когда-то руководившему студенческим театром, нет ничего для актера страшнее равнодушно жующего шоколадку или говорящего по «мобилке» зрителя в зале. Хруста фольги и гула. Отведенных глаз.

Это убьет актера вернее любой гаубицы. И в этом смысле «актер» Пашинин действительно убит. Причем давно: в далеком в 2014-м, после участия в майдане, когда он пытался вернуться в Россию и даже играть в театре. Афиши в Екатеринбурге вывесили. Но его моментально узнали жители города, был дикий скандал, руководство театра быстро сменило афиши и отказалось от спектакля, а «надломленно-озлобленный актер», оставшись без роли и, разумеется, без денег — свалил обратно на Украину. Точнее, его туда «выперли».

В общем, погиб актер Пашинин или не погиб, науке доподлинно не известно, но учитывая, насколько оскотинились в мире журналисты, блогеры и прочие «писатели», подобное поведение наших людей огорчает. Для меня лично, что жив Пашинин, что умер, ну абсолютно без разницы. Хорошо только, что явление этого ликования чьей-то гибелью у нас не массовое. Не привык наш человек не только в булочную на такси ездить, но и смертям радоваться.

И тут я совершенно согласен с писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным. Пустое это все. Но! Некоторые пользователи социальных сетей, совершенно обосновано посетовали, что, мол, слухи эти ранят мать Пашинина.

«20 дней назад писали, 10 дней назад писали, 5 дней назад писали, писали что убит. Я не верю. Просто, в каком аду живет его мать», — пишет некая Татьяна Л.

При всей невозможности для меня злорадствовать над смертью, а как говорил Чехов: «Не шутите с женщинами и смертью: шутки эти пошлы и плоски», погрузил в этот ад свою мать именно Пашинин. Самолично. И самоубился. Тоже самолично.

Потому что война, она, знаете ли, не кино. Ничего в ней смешного нет.

* Организация запрещена на территории РФ.