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Политика
За предвыборные шаржи в России могут ввести уголовное наказание
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    За предвыборные шаржи в России могут ввести уголовное наказание

    19:08  8 Сентября 2017
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    За предвыборные шаржи в России могут ввести уголовное наказание

    Москва, 8 сентября. В Совете Федерации предложили ввести уголовную и административную ответственность за шарж на политического оппонента во время предвыборной кампании. Инициатором выступил член Совфеда Вячеслав Тимченко, по мнению которого наказания за клевету в данном случае недостаточно, так как соперники неэтично ведут себя в публичной плоскости.

    «Последние несколько избирательных циклов мы сталкиваемся не с клеветой, а с искажением событий во время предвыборных кампаний. Все это унижает и оскорбляет человека, и за такие нарушения ответственности нет», — пояснил Тимченко.

    Сенатор намерен разработать законопроект, в котором будет прописано административное и уголовное наказание в случае совершения правонарушения и преступления, которым предлагается считать унижение личности, сообщает «Парламентская газета».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #тимченко #совфед #шарж
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