Сексуальную ориентацию пользователей научились определять с помощью приложения

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Лондон, 8 сентября. Британские ученые создали приложение, алгоритм которого позволяет по фотографиям определять сексуальную ориентацию мужчин. По данным специалистов, точность анализа составляет 91%.

Ученые Стэнфордского университета положили в основу разработки ИИ, отличающий гомосексуалистов на фото от людей традиционной ориентации. В ходе исследования было проанализировано более 35 тысяч фото пользователей сайтов знакомств. Выяснилось, что геи наделены «гендерно-атипичными чертами» — они выглядят более женственно, чаще носят длинные волосы, имеют крупные лбы и узкую челюсть, передает The Guardian.