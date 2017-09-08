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Сексуальную ориентацию пользователей научились определять с помощью приложения
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    Сексуальную ориентацию пользователей научились определять с помощью приложения

    18:49  8 Сентября 2017  /обновлено: 22:05  08 Сентября 2017
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    Создан алгоритм определения сексуальной ориентации по фотографии

    Лондон, 8 сентября. Британские ученые создали приложение, алгоритм которого позволяет по фотографиям определять сексуальную ориентацию мужчин. По данным специалистов, точность анализа составляет 91%.

    Ученые Стэнфордского университета положили в основу разработки ИИ, отличающий гомосексуалистов на фото от людей традиционной ориентации. В ходе исследования было проанализировано более 35 тысяч фото пользователей сайтов знакомств. Выяснилось, что геи наделены «гендерно-атипичными чертами» — они выглядят более женственно, чаще носят длинные волосы, имеют крупные лбы и узкую челюсть, передает The Guardian.

    Создан алгоритм определения сексуальной ориентации по фотографии

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #приложение #геи #ориентация
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