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Удальцов отказался давать СК РФ показания по «болотному делу»
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    Удальцов отказался давать СК РФ показания по «болотному делу»

    8:50  9 Сентября 2017
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    Удальцов отказался давать СК РФ показания по «болотному делу»

    Москва, 8 сентября. Координатор «Левого фронта», оппозиционер Сергей Удальцов был допрошен сотрудниками Следственного комитета о причастности некоторых лиц к организации митинга на Болотной площади в 2012 году. Сам Удальцов в интервью журналистам сообщил, что отказался от дачи показаний.

    По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, оппозиционер был «допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году». Петренко отметила, что решение допросить оппозиционера было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста.

    Как сообщил оппозиционер, он отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

    «Все, что касается событий 2012 года, мной было сказано на предварительном следствии, показания я давал в суде, сейчас мне добавить нечего», — добавил он, пишет АиФ.

    Напомним, в начале августа Удальцов, осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади, освободился из колонии в Тамбове в связи с завершением срока наказания.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #удальцов
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