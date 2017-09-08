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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Сирия эксклюзив
Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    19:37  8 Сентября 2017
    4056
    Эксперты:
    александр сотниченко
    александр сотниченко

    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    Сообщается, что сирийские правительственные войска совместно с ВКС РФ стягивают к Дейр эз-Зору танки, артиллерию и значительное количество живой силы, чтобы развить, пожалуй, одно из самых масштабных наступлений за все время сирийского конфликта.

    Причем, судя по попавшим в Сеть фотоматериалам, правительственные войска попробуют форсировать Евфрат и перебросить свои силы на левый берег: в кадр попали береговые звенья, речные звенья и буксировщик БМК-130.

    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    На левом берегу Евфрата располагаются два крупнейших нефтяных месторождения — Умар и Танак, которые добывают 6 и 9 тысяч баррелей нефти в день соответственно, а также находятся линии коммуникации террористов, блокирование которых, заметно ухудшит передвижение боевиков.

    Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал этот план — единственно верным, для того, чтобы как можно скорее вернуть в состав Сирии из под власти «Исламского государства» (запрещено в РФ) как можно больше территорий сразу после взятия Дейр эз-Зора и зачистки его от боевиков.

    «Следует идти именно на северный берег реки Евфрат. Если этого не сделать, то после окончания операции в Ракке туда придут курды. Война, которая сейчас ведется в Сирии, ведется не по каким-то договоренностям, а по правилу «кто быстрее захватил, того и земля». Поэтому тот, кто сейчас быстро будет расправляться с ИГИЛ* (запрещено в РФ), быстро захватывать территории, тот и окажется победителем».

    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    Хотя, без всякого сомнения, сирийским правительственным войскам и нужно переправляться на другую сторону Евфрата, сделать это будет весьма затруднительно, если город Дейр эз-Зор останется под властью ИГИЛ (запрещено в РФ):

    «Как известно, ситуация в Дейр эз-Зоре, по-прежнему, довольно напряженная, потому что значительная часть города, примерно половина на половину, находится еще в руках ИГИЛ (запрещено в РФ). Причем, в руках у ИГИЛ (запрещено в РФ) находится самый центр города, так называемый район Аль-Хамидия, где находится большой рынок, плотная городская застройка, и именно там, на берегу Евфрата раньше проходил большой многополосный мост. Если переправляться, то желательно его каким-то образом восстановить. Для этого нужно выбить боевиков из этого района».

    Но серьезная операция по выдавливанию ИГИЛ (запрещено в РФ) из самого города еще не началась:

    «Боевые действия в городе — это конек боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), они очень профессионально занимаются обороной именно в городских кварталах. Я думаю, сейчас все зависит от того, насколько активно в операции будет участвовать российские ВКС и, может быть, даже отряды Сил специальных операций РФ. Потому что без российской помощи быстро расправиться с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) в городе будет невозможно».

    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    Эксперт отметил, что у России есть совершенно уникальная практика ведения городских боев, которой нет ни у американцев, ни у кого-либо другого:

    «Наша армия, прошедшая Грозный, имеет совершенно уникальный опыт по уничтожению противника в городе с минимумом потерь при использовании определенной боевой техники. Если сирийские войска и различные добровольческие объединения получили от России эту практику, то вполне возможно город будет достаточно быстро освобожден».

    Наш собеседник сравнил подход правительственных сил к городским боям, например, в Алеппо, Эс-Сухнэ, Акербате и «подвиги» американцев:

    «Сирийцы зачищали города достаточно быстро. Американцы же зачищали Мосул почти год, Манбидж — 72 дня, под Раккой операция длится, и конца и края ей не видно. Видно, что правительственные войска с нашими консультациями и при поддержке ВКС РФ имеют гораздо больше в этом отношении опыта. Но в любом случае, сирийскую армию ждут достаточно серьезные бои именно в городе Дейр эз-Зор, однако, без всякого сомнения, нужно готовиться к переправе через Евфрат и захвату как можно большего количества территорий на северном берегу».

    Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

    Сегодня уже началась операция «Прыжок льва» по деблокаде области аэропорта города Дейр эз-Зор. Сообщается, что САА при поддержке ВКС РФ атакует боевиков в районе кладбища.

    Эксперт считает, что деблокирование аэропорта произойдет достаточно быстро, несмотря на очень серьезные укрепления, которые были возведены боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) в том месте, которое покинули правительственные войска после авиаудара американцев.

    «Разделение анклава сирийских войск в Дейр эз-Зоре на две части произошло в 2016-м году после того, как американцы нанесли тот самый авиаудар, в результате которого погибло более 70 защитников Дейр эз-Зора. Тем не менее, перешеек там очень узкий, и сосредоточение большого количества сил САА и техники при поддержке российской авиации на этом перешейке позволит, в случае активного сопротивления, достаточно быстро все смешать с землей».

    Эксперт дал прогноз, что в ближайшие пару дней перешеек будет прорван, после чего можно уже будет приступить к зачистке самого города:

    «Там ждут люди, которые тоже хотят, чтобы их освободили. Это будет и серьезная идеологическая победа. То есть можно будет показать, что, наоборот, само «Исламское государство» (запрещено в РФ) находится в окружении в Дейр эз-Зоре».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #вкс рф #курды #дейр эз-зор #евфрат #sdf #ypg
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