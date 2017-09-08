Сирия пойдет на левый берег Евфрата: почему САА и ВКС РФ важно зачистить восточную часть провинции Дейр эз-Зор

В Избранное

Сообщается, что сирийские правительственные войска совместно с ВКС РФ стягивают к Дейр эз-Зору танки, артиллерию и значительное количество живой силы, чтобы развить, пожалуй, одно из самых масштабных наступлений за все время сирийского конфликта.

Причем, судя по попавшим в Сеть фотоматериалам, правительственные войска попробуют форсировать Евфрат и перебросить свои силы на левый берег: в кадр попали береговые звенья, речные звенья и буксировщик БМК-130.

На левом берегу Евфрата располагаются два крупнейших нефтяных месторождения — Умар и Танак, которые добывают 6 и 9 тысяч баррелей нефти в день соответственно, а также находятся линии коммуникации террористов, блокирование которых, заметно ухудшит передвижение боевиков.

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал этот план — единственно верным, для того, чтобы как можно скорее вернуть в состав Сирии из под власти «Исламского государства» (запрещено в РФ) как можно больше территорий сразу после взятия Дейр эз-Зора и зачистки его от боевиков.

«Следует идти именно на северный берег реки Евфрат. Если этого не сделать, то после окончания операции в Ракке туда придут курды. Война, которая сейчас ведется в Сирии, ведется не по каким-то договоренностям, а по правилу «кто быстрее захватил, того и земля». Поэтому тот, кто сейчас быстро будет расправляться с ИГИЛ* (запрещено в РФ), быстро захватывать территории, тот и окажется победителем».

Хотя, без всякого сомнения, сирийским правительственным войскам и нужно переправляться на другую сторону Евфрата, сделать это будет весьма затруднительно, если город Дейр эз-Зор останется под властью ИГИЛ (запрещено в РФ):

«Как известно, ситуация в Дейр эз-Зоре, по-прежнему, довольно напряженная, потому что значительная часть города, примерно половина на половину, находится еще в руках ИГИЛ (запрещено в РФ). Причем, в руках у ИГИЛ (запрещено в РФ) находится самый центр города, так называемый район Аль-Хамидия, где находится большой рынок, плотная городская застройка, и именно там, на берегу Евфрата раньше проходил большой многополосный мост. Если переправляться, то желательно его каким-то образом восстановить. Для этого нужно выбить боевиков из этого района».

Но серьезная операция по выдавливанию ИГИЛ (запрещено в РФ) из самого города еще не началась:

«Боевые действия в городе — это конек боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), они очень профессионально занимаются обороной именно в городских кварталах. Я думаю, сейчас все зависит от того, насколько активно в операции будет участвовать российские ВКС и, может быть, даже отряды Сил специальных операций РФ. Потому что без российской помощи быстро расправиться с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) в городе будет невозможно».

Эксперт отметил, что у России есть совершенно уникальная практика ведения городских боев, которой нет ни у американцев, ни у кого-либо другого:

«Наша армия, прошедшая Грозный, имеет совершенно уникальный опыт по уничтожению противника в городе с минимумом потерь при использовании определенной боевой техники. Если сирийские войска и различные добровольческие объединения получили от России эту практику, то вполне возможно город будет достаточно быстро освобожден».

Наш собеседник сравнил подход правительственных сил к городским боям, например, в Алеппо, Эс-Сухнэ, Акербате и «подвиги» американцев:

«Сирийцы зачищали города достаточно быстро. Американцы же зачищали Мосул почти год, Манбидж — 72 дня, под Раккой операция длится, и конца и края ей не видно. Видно, что правительственные войска с нашими консультациями и при поддержке ВКС РФ имеют гораздо больше в этом отношении опыта. Но в любом случае, сирийскую армию ждут достаточно серьезные бои именно в городе Дейр эз-Зор, однако, без всякого сомнения, нужно готовиться к переправе через Евфрат и захвату как можно большего количества территорий на северном берегу».

Сегодня уже началась операция «Прыжок льва» по деблокаде области аэропорта города Дейр эз-Зор. Сообщается, что САА при поддержке ВКС РФ атакует боевиков в районе кладбища.

Intense clashes in outskirts of Sholah while the Syrian Army attempts to advance towards Panorama roundabout amid Russian airstrikes on area — Hassan Ridha (@sayed_ridha) September 8, 2017

Эксперт считает, что деблокирование аэропорта произойдет достаточно быстро, несмотря на очень серьезные укрепления, которые были возведены боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) в том месте, которое покинули правительственные войска после авиаудара американцев.

«Разделение анклава сирийских войск в Дейр эз-Зоре на две части произошло в 2016-м году после того, как американцы нанесли тот самый авиаудар, в результате которого погибло более 70 защитников Дейр эз-Зора. Тем не менее, перешеек там очень узкий, и сосредоточение большого количества сил САА и техники при поддержке российской авиации на этом перешейке позволит, в случае активного сопротивления, достаточно быстро все смешать с землей».

Эксперт дал прогноз, что в ближайшие пару дней перешеек будет прорван, после чего можно уже будет приступить к зачистке самого города:

«Там ждут люди, которые тоже хотят, чтобы их освободили. Это будет и серьезная идеологическая победа. То есть можно будет показать, что, наоборот, само «Исламское государство» (запрещено в РФ) находится в окружении в Дейр эз-Зоре».

* Организация запрещена на территории РФ.