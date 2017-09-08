Армия Сирии при поддержке ВКС РФ перешла в наступление на востоке Дейр эз-Зора
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Дамаск, 8 сентября. Отряды армии Сирийской республики при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации перешли в наступление в восточном направлении от Дейр эз-Зор в районе городского кладбища.
Как стало известно, ствольная и реактивная артиллерия также прикрывает продвижение передовых отрядов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) начали контрнаступление на позиции САА в городе Аш-Шула.
* Организация запрещена на территории РФ.