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ВСУ заставили жителя Донбасса съесть вымпел сборной Словакии, приняв его за флаг РФ — ЛНР
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    ВСУ заставили жителя Донбасса съесть вымпел сборной Словакии, приняв его за флаг РФ — ЛНР

    18:34  8 Сентября 2017
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    ВСУ заставили жителя Донбасса съесть вымпел сборной Словакии, приняв его за флаг РФ — ЛНР

    Лисичанск, 8 сентября. Двое украинских военнослужащих избили жителя Лисичанска, решив, что он поддерживает Россию.

    По словам пострадавшего мужчины, двое солдат, направлявшихся в сторону Северодонецка, попросили подвезти их. Сев в машину, они заметили вымпел сборной Словакии. Приняв его за российский флаг, военные потребовали остановить машину, выволокли его из автомобиля и заставили съесть вымпел.

    ВСУ заставили жителя Донбасса съесть вымпел сборной Словакии, приняв его за флаг РФ — ЛНР

    «Один спросил у меня, что это за вымпел у меня на «торпеде». А у меня там висел хоккейный вымпел сборной Словакии — друг подарил. Я ему попытался объяснить, но тот начал кричать, что я «сепар, рашист», а второй схватил меня за шею и приказал остановиться», — вспоминает мужчина.

    В довершении всего бойцы ВСУ столкнули автомобиль в кювет. Жителя Лисичанска выручил водитель грузовика, который помог вытащить машину на дорогу.

    Представители Луганской народной республики отметили, что данный инцидент внесен в книгу учета происшествий и преступлений, проводится проверка, передает Луганский информационный центр.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #всу #донбасс #словакия #мужчина #лисичанск #вымпел
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