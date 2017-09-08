Росстандарт рассказал об изменениях для автомобильных номеров

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Москва, 8 сентября. Росстандарт сообщил, что принципиальных изменений в пересматриваемом стандарте для автомобильных номеров не будет. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 5 сентября уведомило о старте разработки проекта стандартов для автомобильных номеров взамен ГОСТ Р 50577-93. Согласно действующему законодательству, на публичное обсуждение документа отводится 60 дней.

По словам разработчиков стандарта, структура пересматриваемого документа останется прежней, речь идет о расширении типов и изменении размеров знаков. Все полученные предложения будут учтены при подготовке финальной редакции документа. Ранее СМИ сообщали, что в России могут измениться госзнаки для мотоциклов и некоторых автомобилей.