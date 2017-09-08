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Сирия, 8 сентября. ВКС РФ обеспечивают воздушное прикрытие САА в Хомсе и Дейр эз-Зоре. Состоялся обмен пленными между «Джейш Аль-Ислам»***** и САА в Восточной Гуте. В результате авианалета коалиции США погибли 24 мирных жителя в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и проасадовским отрядам в Хомсе и Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрелы позиций боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма, а также близ поселения Аль-Ашари на северо-востоке Дамаска; сбросили груз с гумпомощью в оккупированных районах Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: утратило населенные пункты Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль на юге «Акербатского котла»; ведет бои с САА в районе городского кладбища и горы Джебель-Тарда в Дейр эз-Зоре; организовало два теракта недалеко от Багдада в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в столкновениях с террористами ИГ* в юго-западной части Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: провела обмен пленными с САА в районе населенного пункта Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части провинции Идлиб.

Курды: противостоят ИГ к северу от населенного пункта Аль-Меркада на юге провинции Хасака.

Международная коалиция: уничтожила здание школы в Ракке, погибли мирные жители; проводит боевые вылеты в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает вести обстрелы опорных пунктов боевиков «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»**** в районах Джобар и Айн-Тарма, расположенных на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, подразделения правительственной армии открыли огонь из артиллерийских установок по укреплениям исламистов на окраине населенного пункта Аль-Ашари, передает местный военный источник в сети Twitter (Ghouta_GMC). О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

Еще один обмен пленными бойцами состоялся между войсками Башара Асада и боевиками «Джейш Аль-Ислам» в районе населенного пункта Хараста. По данным агентства новостей Al Masdar News, «Армия Ислама» освободила 15 военнослужащих сил САР в обмен на 15 исламистов. Напомним, противоборствующие стороны проводят обмен заключенными уже в третий раз за последние два месяца.

Провинция Хомс

Согласно информации, опубликованной Twitter-каналом (watanisy), сирийская армия при помощи авиации РФ зачистила от террористов «Исламского государства»* населенные пункты Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль, расположенные на юге «Акербатского котла», к востоку от административного центра провинции. Все три поселения находятся юго-восточнее города Джубб Аль-Джарра. Согласно военным источникам информагентства Al Masdar News, в ходе столкновений ИГИЛовцы понесли потери в живой силе. Данные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Дейр эз-Зор

Начались интенсивные бои между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами «Исламского государства» в районе городского кладбища и горы Джебель-Тарда в пригороде Дейр эз-Зора, передает военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). Воздушную поддержку союзным силам продолжают оказывать российские ВКС. Согласно информации Twitter-канала (ShMC99), группа протурецких исламистов, принимавшая участие в военной кампании «Щит Евфрата» в северной части Алеппо, перешла на сторону правительственных сил и прибыла в столицу региона для того, чтобы принять участие в операции по освобождению города.

Жители районов Дейр эз-Зора, все еще находящихся в оккупации ИГИЛ*, получили гуманитарную помощь. Как сообщает информационный портал Damascus Now, с грузовых самолетов были сброшены наборы с продовольствием и медикаментами.

Провинция Даръа

Ранее сообщалось о том, что исламистам Сирийской свободной армии (ССА) удалось отразить недавнее нападение радикалов союзных формирований «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслюль», базирующихся на юго-западе Даръа близ границы с Израилем и Иорданией. Twitter-канал (M3iW6) со ссылкой на информационное агентство ИГИЛ «Аль-Амак» утверждает, что террористы подконтрольных «Исламскому государству» организаций уничтожили по меньшей мере шестерых, а также взяли в плен одного боевика «умеренной оппозиции».

Провинция Идлиб

Военный источник в Twitter (Laurenz_1997) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Сукейк, который расположен на юге Идлиба вблизи границы с соседней провинцией Хама. Напомним, отряды радикалов, дислоцирующихся на данных территориях, регулярно открывают огонь по позициям правительственных подразделений.

Провинция Ракка

Ранее поступала информация, что в результате авианалета ВВС международной коалиции в Ракке была уничтожена городская школа Абу Зарр Аль-Гифари. Стало известно, что на момент удара в здании находились 24 мирных жителя. Все они погибли при взрыве, утверждает новостное агентство Damascus Now. Под ударами коалиционных военных самолетов практически ежедневно гибнут не только террористы «Исламского государства», но и гражданские лица, которых радикалы террористической группировки используют в качестве живого щита.

Провинция Хасака

Разворачиваются бои между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и силами «Исламского государства» к северу от населенного пункта Аль-Меркада в южной части провинции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (AEJKhalil). Напомним, курды активизировали боевые действия в регионе, после того как командование Демократических сил Сирии**** (SDF) объявило о том, что курдские подразделения намереваются продвигаться в сторону Дейр эз-Зора со стороны Хасаки. Авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки также продолжает проводить боевые вылеты в провинции.

Ирак

Прогремели сразу два взрыва недалеко от города Багдад. По данным агентства новостей Iraqi News, первое самодельное взрывное устройство было активировано к югу, второе — к западу от столицы. В результате теракта как минимум трое гражданских лиц были убиты, еще шесть человек получили ранения. Предполагается, что бомбы были заложены радикалами подпольных формирований «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)