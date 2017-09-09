В провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс продолжаются переговоры о присоединении к перемирию

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Москва, 9 сентября. Министерство обороны России сообщает о продолжении переговоров по присоединению к режиму прекращения боевых действий в пяти сирийских провинциях.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо. Отмечается, что за минувшие сутки соглашения о присоединении к режиму перемирия в Сирии не подписывались.

Количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу перемирия, осталось прежним — 2233. Было подписано четыре заявочных листа с лидерами вооруженных группировок, которые действуют в зоне деэскалации №1. На данный момент число формирований, прекративших боевые действия, составляет 233.