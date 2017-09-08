Застрявшего в дупле пьяного мужчину спасли в Эстонии

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Москва, 8 сентября. В дупле дерева в уезде Ляэнемаа застрял пьяный местный житель. В результате эстонца вызволили спасатели.

По совам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, накануне днем в центр тревоги из деревни Нурме волости Лихула поступило сообщение о том, что мужчина забрался в дупло и не может из него выбраться.

На место инцидента прибыли спасатели, которые расширили отверстие дупла при помощи бензопилы и помогли застрявшему выбраться. Отмечается, что пострадавшему не потребовалась медицинская помощь, передает «Свободная пресса».

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