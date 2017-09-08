Адвокат Учителя пожелал Поклонской любви к мужчине всей ее жизни

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Москва, 8 сентября. Адвокат российского режиссера Алексея Учителя поздравил с именинами депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом в пятницу сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Юрист пожелал народной избраннице побольше веры, стойкости и «любви к мужчине всей жизни».

«Несмотря на все разногласия и ваше искреннее заблуждение в вопросах права и религии, поздравляю вас с днем ангела. Желаю вам такой же веры, стойкости и любви к Богу и мужчине всей вашей жизни, какие были у вашей небесной покровительницы Натальи из Никомидии», — отметил он.

Напомним, что Поклонская известна своим особенным отношением к фигуре Николая II. В связи с этим она потребовала запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о романе последнего российского императора с балериной.

Вероятнее всего, скандал, спровоцированный депутатом, послужил хорошим пиаром для нового фильма, поскольку билеты на первый показ картины россияне раскупили менее чем за сутки, пишет Газета.ру.