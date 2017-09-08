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Адвокат Учителя пожелал Поклонской любви к мужчине всей ее жизни
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    Адвокат Учителя пожелал Поклонской любви к мужчине всей ее жизни

    18:05  8 Сентября 2017
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    Адвокат Учителя пожелал Поклонской любви к мужчине всей ее жизни

    Москва, 8 сентября. Адвокат российского режиссера Алексея Учителя поздравил с именинами депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом в пятницу сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

    Юрист пожелал народной избраннице побольше веры, стойкости и «любви к мужчине всей жизни».

    Адвокат Учителя пожелал Поклонской любви к мужчине всей ее жизни

    «Несмотря на все разногласия и ваше искреннее заблуждение в вопросах права и религии, поздравляю вас с днем ангела. Желаю вам такой же веры, стойкости и любви к Богу и мужчине всей вашей жизни, какие были у вашей небесной покровительницы Натальи из Никомидии», — отметил он.

    Напомним, что Поклонская известна своим особенным отношением к фигуре Николая II. В связи с этим она потребовала запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о романе последнего российского императора с балериной.

    Вероятнее всего, скандал, спровоцированный депутатом, послужил хорошим пиаром для нового фильма, поскольку билеты на первый показ картины россияне раскупили менее чем за сутки, пишет Газета.ру.

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #матильда #поздравление #адвокат #учитель #именины
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