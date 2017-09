Переключая фокус внимания: почему саудиты согласились сохранить Асада у власти в САР

В Избранное

Саудовская Аравия пополнит ряд стран, которые отказалась от требования смены режима в Сирии и присоединились к успешной кампании России по поддержке президента Башара Асада. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Even the Saudis Are Turning to Russia as Assad’s Foes Lose Heart (Даже саудиты обращаются к России, когда враги Асада опускают руки) опубликованной порталом Bloomberg.

Страны, долгое время имевшие разногласия по поводу Сирии, теперь совместно работают над завершением конфликта, в котором Башар Асад остается у власти. В прошлом месяце в Саудовской Аравии состоялась встреча сирийских оппозиционных группировок с целью достижения соглашения между жесткими антиправительственными группами и другими группами, менее настойчивыми в требовании его немедленного ухода. В ближайшие дни министр иностранных дел России Сергей Лавров должен приехать в Эр-Рияд для проведения дальнейших переговоров, после чего в Москву нанесет визит король Салман.

Перемена Саудовской Аравии знаменует новый удар для сирийских повстанцев, которые проигрывают Асаду последние два года. Ранее в этом году администрация президента Дональда Трампа закрыла программу военной помощи для повстанцев, заявив, что главная цель США в Сирии — победить «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.). Турция, еще один ключевой сторонник оппозиции, также приступила к сотрудничеству с Россией.

«Саудиты теперь понимают, что Россия, вероятно, единственная сторона, которая может урегулировать конфликт в Сирии, — говорит начальник отдела обороны и безопасности Исследовательского центра Персидского залива в Дубае Мустафа Алани. — Они не против того, чтобы режим остался».

В прошлом месяце министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что долгосрочная цель — по-прежнему «новое будущее для Сирии без Башара аль-Асада». Однако на переговорах в Эр-Рияде 22 августа между основной оппозиционной группой, которую традиционно поддерживает Саудовская Аравия, Высший комитет по переговорам и еще два блока, приближенных к Москве, произошел сдвиг в сторону объединенного фронта. Участники этого процесса заявили, что произошли перемены.

«Я вижу сдвиг в позиции Эр-Рияда», — говорит бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль, возглавляющий оппозиционный блок, поддерживаемый Россией. Шансы на соглашение «очень большие».

Между тем, Яхья аль-Ариди, высокопоставленная фигура в основной группе противников Асада, заявил, что его фракция обеспокоена тем, что ее прежние саудовские сторонники могут достичь договоренности с Россией.

Военные реалии все более благоприятствуют Асаду и русским. На этой неделе сирийские правительственные силы сломили блокаду ИГИЛ* в восточном городе Дейр эз-Зор, которая длилась почти три года. Связь между Саудовской Аравией и Россией укрепилась и на других фронтах. Два крупнейших производителя нефти отложили разногласия, чтобы договориться о сокращении производства в рамках соглашения ОПЕК с целью укрепления цен.

Одной из причин сближения с Россией является желание Саудовской Аравии противостоять росту другого ключевого сторонника Асада - Ирана. Иранские боевики, в том числе ливанская «Хезболла», сыграли важную роль в восстановлении власти сирийского президента. Поскольку перспектива свержения Асада меркнет, его враги переключают фокус.

Россия рассматривает Иран как стратегического союзника на Ближнем Востоке, тогда как для Саудовской Аравии это смертельный враг. Тем не менее, по словам эксперта по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам Юрия Бармина, их интересы могут совпадать.

«Жесткая сила на местах в Сирии — это Россия, и именно она задает тон. Однако в России работают и над тем, чтобы сдерживать влияние Ирана, и здесь им есть, что обсудить с саудитами», — подчеркнул он.

На прошлой неделе Сергей Лавров посещал страны Персидского залива и сделал остановку в Катаре, который также давно поддерживает сирийских повстанцев. Он заявил, что, несмотря на различия во взглядах, присутствует и общий интерес к окончанию войны.

Соединенным Штатам и их европейским союзникам, а также Саудовской Аравии и Турции пришлось изменить свою позицию в отношении Асада. В настоящее время они в основном согласны на то, чтобы он оставался на переходном этапе, рассказали на условиях анонимности два западных дипломата, знакомых с ситуацией.

* Организация запрещена на территории РФ.