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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
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    Главные новости 8 сентября

    19:00  8 Сентября 2017
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    Главные новости 8 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 8 сентября.

    Власти США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и хотели бы прекратить политику по принципу «око за око». С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт США устали от политики «око за око» в отношении России — Госдеп.

    Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки руководящего Минобороны замминистра Георгия Галбура. Последний не подчинился его запрету и направил солдат на учения НАТО, которые пройдут на территории Украины. Додон запретил военным участвовать в учениях на Украине, но его ослушались.

    Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала «интересным комментарием» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в плохой компании. В Госдепе США посчитали «очень интересным» комментарий Путина о Тиллерсоне.

    Крупнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла накануне. Кроме того, в четверг вечером была зафиксирована еще одна мощная вспышка. Астрономы предупреждают, что такая высокая солнечная активность может быть опасна для Земли.  Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.

    Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, почему израильская и сирийская стороны проявили интерес к боевым машинам поддержки танков «Терминатор» российского производства. Рогозин объяснил интерес Сирии и Израиля к боевым машинам РФ «Терминатор».

    Росстандарт совместно с ГИБДД начал разработку нового ГОСТа для изменения формы и размера автомобильных номеров. Автомобильные номера в России могут изменить размер и форму.

    Актер Анатолий Пашинин опроверг сообщения СМИ о своей смерти. По его словам, с ним все хорошо. Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было.

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    Автор: Алексей Громов
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